Мы знаем в чью пользу работали над ними, – экс-посол США в Украине о пленках Порошенко

В США пока не видят причин для скандала после публикации записей, на которых, вероятно, пятый президент Украины Петр Порошенко обсуждает дела с вице-президентом США Джо Байденом.

Соответствующее мнение озвучил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (2003 – 2006) Джон Хербст в прямом эфире программы "Право на власть", сообщает 24 канал.

Стоит внимания Пленки Порошенко: чем рискует политик и какие последствия для Украины

Вы говорите о большом скандале. Я не понимаю, в чем скандал. Все знали, что Байден сказал Порошенко в отношении прокурора и американской финансовой помощи. И это была не только позиция США, но и МВФ, и Евросоюза,

– отметил Джон Хербст.

Информация о том, что Байден общался с Порошенко об увольнении Шокина, была озвучена самим Байденом еще в 2016 году. В 2018 году он подтвердил историю о давлении относительно увольнения Шокина.

Также он озвучил мнение, что над пленками могли "работать", что ставит немало вопросов.

"Они не дают полного понимания того, что произошло. Я не вижу скандала. Это старая история. Мы знаем в чью пользу работали над пленками. На одно большое государство и одного крупного бизнесмена", – заявил Джон Хербст.

На уточняющий вопрос, понимается ли под этим государством Россия, дипломат ответил "Абсолютно". О каком "большом бизнесмене" идет речь, ведущая не уточнила.

Скандал с "пленками Порошенко": коротко

Народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, на которых могут быть записаны разговоры Петра Порошенко, когда он был на посту президента Украины. Его собеседниками были вице-президент США Джо Байден и глава Госдепа Джон Керри.

Один из вопросов, которые якобы обсуждали Порошенко и Байден – необходимость уволить тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина. Деркач утверждает, что сделать это нужно было, так как Шокин расследовал дело Burisma и вышел на Байдена.

Еще одна тема разговоров – о просьбе Порошенко к американским чиновникам повлиять на украинских депутатов после развала парламентской коалиции.

Порошенко заявил, что аудиозаписи сфабрикованы. У Джо Байдена же отметили, что они отредактированы.