Ми знаємо на чию користь працювали над ними, – експосол США в Україні про плівки Порошенка

У США поки не бачать причин для скандалу після публікацій записів, на яких, ймовірно, п'ятий президент України Петро Порошенко обговорює справи з віцепрезидентом США Джо Байденом.

Відповідну думку озвучив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні (2003-2006) Джон Гербст в прямому ефірі програми "Право на владу", повідомляє 24 канал.

Варте уваги Плівки Порошенка: чим ризикує політик та які наслідки для України

Ви говорите про великий скандал. Я не розумію, в чому скандал. Всі знали, що Байден сказав Порошенку щодо прокурора та американської фінансової допомоги. І це була не лише позиція США, але й МВФ, Євросоюзу,

– відзначив Джон Гербст.

Інформація про те, що Байден спілкувався з Порошенком щодо звільнення Шокіна була озвучена самим Байденом ще у 2016 році. У 2018 році він підтвердив історію про тиск щодо звільнення Шокіна.

Також він озвучив думку, що над плівками могли "працювати", що ставить чимало питань.

"Вони не дають повного розуміння того, що відбулося. Я не бачу скандал. Це стара історія. Ми знаємо на чию користь працювали над плівками. На одну велику державу і одного великого бізнесмена", – заявив Джон Гербст.

На уточнююче питання, чи під цією державою розуміється Росія, дипломат відповів "Абсолютно". Про якого "великого бізнесмена" йде мова, ведуча не уточнила.

Скандал з "плівками Порошенка": коротко

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, на яких можуть бути записані розмови Петра Порошенка, коли він був на посаді президента України. Його співрозмовниками були віцепрезидент США Джо Байден та глава Держдепу Джон Керрі.

Одне з питань, які нібито обговорювали Порошенко та Байден – необхідність звільнити тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна. Деркач переконує, що зробити це треба було, адже Шокін розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена.

Ще одна тема розмов – про прохання Порошенка в американських чиновників вплинути на українських депутатів після розвалу парламентської коаліції.

Порошенко заявив, що аудіозаписи є сфабриковані. У Джо Байдена ж відзначили, що вони є відредаговані.