Мы знаем все о движении российских денег и их топливном комплексе, – Буданов

Наличие украинских шпионов в политическом кругу России позволило пока не только владеть информацией о военных делах врага, но и видеть оборот российских денег.

Украинские шпионы были полезными

Глава разведки Кирилл Буданов отметил, что наличие шпионов в военном и политическом ландшафте России, в том числе в администрации Путина, было чрезвычайно полезным для Украины.

Внимание Путин может попытаться навязать Украине корейский сценарий, – глава разведки Буданов

Мы добились значительного прогресса в киберразведке,

– подчеркнул Буданов.

По его словам, кроме информации о российских военных, Украина смогла "очень хорошо увидеть оборот российских денег".

Мы будем знать, куда деньги идут, где они накоплены и когда они их перемещают. Мы также можем увидеть, что происходит в топливной сфере России. А также мы отслеживаем все инновации вооружения,

– отметил Кирилл Буданов.

Украина, по его словам, также видит коммуникацию и переписку российских военных.

Ранее Буданов рассказал, что Путин может попытаться навязать Украине корейский сценарий: смотреть видео