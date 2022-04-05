Решается судьба нашей земли и нашего народа: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский обратился к украинцам после 41 дня войны. Президент объяснил, что Совбез ООН существует, а безопасности в мире не существует.

Президент объяснил, что в этом виновата Россия. Заметил, чтобы без выводов мира останется один "инструмент безопасности" – оружие.

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Безопасности в мире не существует, несмотря на Совбез ООН

Президент Украины рассказал, как прошел 41 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. В частности, Владимир Зеленский рассказал, что сказал то, что давно надо было сказать.

Совет Безопасности ООН существует, а безопасности в мире нет. Ни для кого. Это точно означает, что Организация Объединенных Наций не может выполнять функции, ради которых создавалась. И виновато в этом только одно государство – Россия, дискредитирующая и ООН, и все другие международные институции, в работе которых до сих пор участвует,

– объяснил Зеленский.

Президент напомнил, что Россия пытается заблокировать все конструктивное и использовать глобальную архитектуру ради того, чтобы распространять ложь и оправдывать зло.

Однако Верховный Главнокомандующий ВСУ объяснил – убежден, что мир это видит и сделает выводы.

"Ибо если не сделает, то в мире останется только один институт для обеспечения безопасности государств. А именно – оружие", – подытожил Зеленский.

Президент напомнил, что предложил членам Совета Безопасности ООН и всем другим государствам изменить ситуацию и провести глобальную конференцию уже в мирном Киеве.

Она необходима для того, чтобы определиться, как можно реформировать мировую архитектуру, учитывая все, что делает Россия, которая все еще оккупирует кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН, полученное им от Советского Союза.

Санкции против России должны быть соизмеримы с тяжестью их военных преступлений

После того, что мир увидел в Буче, санкции против России должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений оккупантов,

– сказал Президент Украины.

Добавил также – если после этого российские банки смогут еще функционировать, как обычно, если после этого транзит товаров в Россию будет продолжаться, если после этого страны Евросоюза будут платить России за энергоносители, то политическая судьба некоторых лидеров будет развиваться уже не как обычно.

Советую всем сейчас почувствовать, что момент действительно принципиальный.

Делаем все для победы

Владимир Зеленский рассказал, что мы отдаем себе отчет, что оккупанты преобладают численно, количеством техники. Также Москва продолжает собирать детей и военных с боевым опытом и срочников "за убой" на войну в Украину.

Но у нас нет никакого выбора – решается судьба нашей земли и нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы,

– объяснил президент.

Владимир Зеленский рассказал, что Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины.

"Передал и орден "За мужество" семье погибшего фоторепортера Макса Левина, который был подло убит оккупантами в Киевской области. При жизни он внес весомый вклад в то, чтобы мы все видели и знали, что происходит в нашей стране", – вспомнил Владимир Зеленский.

Также Президент Украины подписал указы о награждении 292 наших военных государственными наградами, из них 57 – посмертно.

"Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная благодарность каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице! Все для победы. Все для мира. Все для Украины. Слава Украине!" – завершил выступление президент.



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