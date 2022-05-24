Мы знали точную дату нападения России, – Буданов рассказал, когда Путин принял окончательное решение

Высшее руководство и разведка знали заранее о планах и дате нападения России на Украину. Но этого не говорили всем украинцам, чтобы не сеять панику и для функционирования экономики.

Планы захвата Украины

Об этом рассказал в интервью изданию начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, перед началом войны Путин имел несколько вариантов захвата Украины.

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Я вам говорю как представитель разведки: у него были в принципе абсолютно реалистичные варианты, которые могли достаточно плохо для нас закончиться в довольно короткой перспективе. И был совершенно нелепый, как говорится, животный вариант – открытая агрессия. Были люди, которые Путину даже говорили, что вариант открытой агрессии всегда существует, но это не лучший вариант,

– объяснил глава разведки.

Он отметил, что российский президент выбрал самый худший вариант. Он верил, что не позднее чем на третьи сутки сможет захватить админздания Киева, а на десятые сутки завершить активную военную фазу, то есть полностью уничтожить любое сопротивление.

Кто знал о дате вторжения и почему не говорили всем украинцам

Буданов также рассказал, что знал точную дату вторжения и доложил об этом в политическое руководство страны. На вопрос журналиста об их реакции он ответил, что Украина выстояла, а значит, была реакция.

Начальник разведки также отметил, что на встрече 23 февраля крупного бизнеса в Офисе президента их предупредили о максимальной вероятности начала боевых действий. Представителям крупного бизнеса также рассказали о расположении основных сил, группировок, общих цифрах количества танков, вертолетов, стоящих на оперативных направлениях.

Общество также готовили к войне, и главное было не посеять панику в обществе. Именно это и было достигнуто. Но вы должны понимать, когда в любой стране, готовится она или не готовится к войне, начинают падать бомбы, большая часть общества будет "немного удивлена", давайте так это назовем,

– рассказал Буданов.

На вопрос журналиста о довоенных заявлениях президента и "шашлыке в мае" он отметил, что Путин принял окончательное решение о начале боевых действий около 15:00 23 февраля, а до этого времени шли еще некоторые сомнения, подготовка. И он мог использовать любой вариант.

И поэтому, по словам Буданова, чтобы не вызвать заблаговременной паники, которую очень хотела достичь Россия в Украине, чтобы не было значительных колебаний курса валют, оттока капитала, инвестиционный климат, чтобы держался хоть как-то и другие экономические аспекты, приходилось то, что ситуация контролируемая.

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