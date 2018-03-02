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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Мы больше не на газовой игле у России, – коммерческий директор "Нафтогаза"

626 Читати новину українською
Мы больше не на газовой игле у России, – коммерческий директор "Нафтогаза"

Украина не имеет проблем с прерыванием поставок газа от "Газпрома", следовательно, мы больше не на газовой игле от России.

Об этом отметил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Критические сутки мы уже проходим, – коммерческий директор "Нафтогаза"

– У нас вообще нет проблем с газом в хранилищах. Проблема, которая у нас есть, это сколько мы можем поднять газа в сутки. Это узкое место. Мы спокойно прошли бы март, если у нас бы оставалось 6 миллиардов кубов.

У нас есть сейчас 10, а это больше на 3 миллиарда, чем нам необходимо. Объем от "Газпрома", который мы ожидали на март, – 0,5 миллиардов кубов. У нас в шесть раз больше газа, чем мы ожидали получить у "Газпрома".

– Мы не на газовой игле у России. И сейчас мы уже это демонстрируем. В Критической ситуации, когда совершенно неожиданно "Газпром" приостанавливает поставки газа, мы за сутки можем переориентироваться на поставки из Европы.

Мы обеспечиваем абсолютно надежную работу системы даже без "Газпрома".

Смотрите интервью с Юрием Витренко.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Экстренное совещание с представителями правительства по этому вопросу созвал Президент Петр Порошенко и призвал украинцев немного "прикрутить" отопление в квартирах.

Теги: Новости Украины Газпром Газовый конфликт Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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