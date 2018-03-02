Ми більше не на газовій голці у Росії, – комерційний директор "Нафтогазу"

Україна не має проблем із перериванням постачання газу від "Газпрому", відтак, ми більше не на газовій голці від Росії.

Про це зазначив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у прямому ефірі 24 каналу.

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– У нас взагалі немає проблем з газом у сховища. Проблема, яка у нас є, це скільки ми можемо підняти газу на добу. Це є вузьке місце. Ми спокійно пройшли б березень, якщо у нас би залишалось 6 мільярдів кубів.

У нас є зараз 10, а це більше на 3 мільярди, ніж нам необхідно. Обсяг від "Газпрому", який ми очікували на березень, – 0,5 мільярдів кубів. У нас у шість разів більше газу, ніж ми очікували отримати в "Газпрому".

– Ми не на газовій голці у Росії. І зараз ми вже це демонструємо. У Критичній ситуації, коли абсолютно неочікувано "Газпром" перериває постачання газу, ми за добу можемо переорієнтуватися на постачання з Європи.

Ми забезпечуємо абсолютно надійну роботу системи навіть без "Газпрому".

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.



2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". Екстрену нараду з представниками уряду з цього питання скликав Президент Петро Порошенко і закликав українців трохи "прикрутити" опалення в помешканнях.