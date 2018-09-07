Мы дадим отпор врагу и будем стоять до конца: на Востоке Украины обостряется ситуация

На украинском востоке продолжает накаляться ситуация. Террористы за сутки десятки раз обстреляли позиции наших военных, а также мирные поселки по всей линии фронта – от Станицы и до Широкино.

Пророссийские боевики стреляют, том числе, и в большие скопления людей на контрольно-пропускных пунктах.

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"Гражданское население живет в безвыходье, прилетит или не прилетит снаряд. Ночью все гасится, исключается, нет никакого света. Люди хотят, чтобы уже только закончилась война", – сказал военнослужащий ВСУ Леонид.

Основные обстрелы, все же, проводятся из стрелкового и крупнокалиберного снайперского оружия. Однако пророссийские боевики не гнушаются стрелять из минометов, в том числе и из 120-х, таким образом, постоянно наращивая калибр.

Бойцы постоянно вспоминают заявления главарей псевдореспублики, о том что за Александра Захарченко будут мстить, пойдут в атаку, отобьют все украинские позиции, дойдут до Киева, до Львова, до Лондона. Бойцы с этого смеются, говорят, что шансов у врага нет.

Мы готовы дать отпор любому врагу на данный момент. И будем стоять здесь до конца,

– заявил военнослужащий ВСУ Максим.

По данным разведки, у пророссийских боевиков ежедневно по несколько 200-300 погибших.

Напомним, пророссийские боевики назначили так называемые "выборы" в оккупированных Донецке и Луганске на 11 ноября. Также в пятницу, 7 сентября, стало известно, что вместо убитого Захарченко исполняющим обязанности главаря пророссийских боевиков на оккупированной Донетчине назначили Дениса Пушилина. Выборы на оккупированном Донбассе также прокомментировали в Кремле.