Мы должны быть готовы к возвращению Крыма в любой момент, – Чийгоз

Украинский крымскотатарский политик Ахтем Чийгоз – о самом масштабном митинге в истории Крыма, виновных в аннексии и о нынешней ситуации в Крыму.

26 февраля 2014 года Ахтем Чийгоз вместе со своей семьей и еще 2 тысячами крымских татар приехал из Бахчисарая в парламент Крыма заявить свою гражданскую позицию. Тогда угроза аннексии Крыма уже висела в воздухе...

Какие настроения господствовали в проукраинской и пророссийской сторон на митинге 26 февраля?

Накануне Меджлис призвал все проукраинские силы выйти на митинг и не допустить принятия политического обращения к Путину со стороны депутатов-сепаратистов Верховной Рады Крыма. К тому времени мы уже знали, что Владимир Константинов (спикер ВР Крыма, коллаборационист, с 2014 года – председатель оккупационного "Государственного Совета Крыма" – Прим. ред.) летал в Москву. У нас это вызвало очень серьезное волнение, потому что накануне он объявил внеочередную сессию. Позже, во время рассмотрения "дела 26 февраля", которое открыла Россия, Константинов в своих показаниях подтвердил нашу версию.

Итак, мы вышли на митинг в первой половине дня. Собралось около 20 тысяч крымчан – настоящих граждан Украины. Но еще утром внутренний двор здания Верховной Рады был заполнен так называемыми "отрядами самообороны" и "казачеством". Впоследствии из Севастополя прибыли еще несколько автобусов с "людьми в черном", в них за пазухой мы видели нечто похожее на короткоствольные автоматы. Были также представители вроде Тверского казачества – в то время они базировались в Севастополе. Согласно материалам "дела 26 февраля", есть справки, что это была группа ППК "Вагнера".

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Большинство стояло с флагами Украины и крымско-татарскими. Подавляющее большинство! И несколько тысяч – с российскими флагами. Это и определяло характер взаимоотношений двух групп митингующих. Наличие российского флага – это было прямое вмешательство в государственность Украины.

Ахтем Чийгоз на митинге 26 февраля 2014 года

Вечером вы разошлись. Какие были ощущения? Подозревали ли, что уже утром Крым проснется под "триколором"?

Мы шли оттуда с ощущением достигнутой цели. Была задача не допустить проведения сессии, которая пыталась принять политическое обращение к руководству России, направленное на нарушение территориальной целостности Украины. Мы всех этих пророссийских митингующих со двора вытеснили. Двор после нас был пустым. Мы считали, что как граждане свой долг выполнили. Далее должны были работать спецназовцы, милиция, СБУ... Мы же на тот момент не знали, что они практически все перешли на сторону оккупантов.

Уже утром какой была реакция населения на российский флаг на админзданиях?

Известие о том, что в ночь с 26 на 27 февраля, а точнее – на рассвете с 4 до 5 часов, вооруженные люди захватили здания Совета министров и Верховной Рады Крыма, шокировало всех. И крымских татар, и русскоязычное население... Когда в 8 утра я приехал в здание Совета министров, это центр города, там было пусто. Я такой зловещей тишины не видел и не слышал никогда. С того момента Крым погрузился в страх и тьму. Ощущение мрака... А потом пошли колонны военной техники.

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О том, что захватили административные здания российские спецназовцы, стало всем понятно буквально в 9 утра. И они не выламывали двери, они спокойно зашли туда – их впустили. И здесь ответственность не киевской центральной власти, которая только формировалась. Здесь ответственность никто не снимал с региональной власти. И Анатолий Могилев (экс-председатель Совета Министров АР Крым – Прим. ред.) является соучастником этого преступления – захват административных зданий и сдачи власти оккупантов.

Так же, как и Константинов. Помещение Верховной Рады днем ​​26 февраля охраняли около 200 человек, но после 10 часов вечера их стали снимать. Оставили только внутреннюю службу, которая затем открыла добровольно двери россиянам. Вообще Константинов всегда был пророссийским, и предыдущая центральная власть в Киеве прекрасно это знала. Не лучшим был и Могилев – после его назначения все сепаратистские организации Крыма активизировались...

Ваши дети сейчас живут в Крыму. Чувствуют ли на себе давление со стороны оккупантов?

Чего можно ожидать от людей, которые дерзко и жестоко вели себя во время болезни моей матери?! О каком гуманном отношеним можно говорить?!

Мой старший сын, две дочери и четверо внуков сейчас в Крыму. Но они – дети всех крымских татар, как и все дети крымских татар – мои дети. Там рискует весь народ. Как бы я с женой не волновался, особенно за сына, – мы не можем обеспечить ему защиту. Так же как и всему нашему народу.

Можно сказать, что крымские татары и сейчас отстаивают полуостров?

Мы должны достойно оценивать факты сопротивления наших граждан в Крыму. Без них борьба на международной арене по вопросу непризнания аннексии не была бы столь успешной. Не сомневаюсь, скоро это приведет к деоккупации Крыма.

В "деле 26 февраля" вас не сразу задержали. Российские власти пыталась получить лояльность крымских татар? Были предложения сотрудничества?

На разных этапах были разные подходы. Первые несколько месяцев пытались договориться. Затем нас назвали "не договорными". Как следствие, пытались индивидуально подкупить. К сожалению, несколько членов Меджлиса были банально и дешево купленные. Но 27 представителей, имея мандат от народа, остались верны своему долгу. А народ не воспринял оккупацию.

Попытка переформатировать Меджлис провалилась, так же, как и попытка создать какие-то организации, которые могли бы говорить от народа. А попытки некоторых псевдолидеров ассоциировать себя с народом – не просто провальные, а публично и в оскорбительной форме осуждены народом. Их выгоняют с похорон, с ними никто и ни на каких событиях не общается... Если на какой-то праздник – свадьбу, например, кто-то из них приглашается – за их стол никто не садится. Поэтому все усилия России покорить Меджлис ни к чему не привели.

Что вам предлагали лично?

Это было банально – деньги. Причем – большие деньги. Предлагали также высокие должности – они хотели иметь своего Рамзана Кадырова в Крыму в моем лице. И, кстати, когда меня посадили – эти попытки не прекратились и продолжались все 3 года. Они думали, что сломали меня – приходили, договаривались... И даже незадолго до освобождения предлагали те же условия. Я говорил, что у меня же суды идут. "А какие суды, – говорили. – Закроем дела, и считайте, что ничего не было". Там нет понятия "суды", "следствие", "прокуратура"... Это было и так понятно.

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Когда вы были в тюрьме умерла ваша мама. При каких обстоятельствах вам таки дали с ней встретиться?

Людмила Лубина (омбудсмен в оккупированном Крыму – Прим. ред.), которая возглавляет совет по правам человека в Крыму, это подлое существо – иначе назвать ее не могу, приехала к родителям домой. Увидела, что моя мать не встает, и попыталась убедить отца, чтобы ее посадили в инвалидное кресло, и только тогда можно устроить наше свидание в СИЗО. Конечно, отец их прогнал.

Лишь позже, благодаря вмешательству Киева и международного сообщества, в перерыве так называемого "суда", состоялась спецоперация – меня повезли к родителям с мешком на голове и в кандалах в сопровождении очень большой группы машин и людей. Перекрыли все подъезды на улице, где родители мои живут... И в течение 10 минут – в кандалах, но хоть без мешка на голове – я виделся с мамой и смог с ней проститься...

Как думаете, почему были такие чрезвычайные так называемые "меры безопасности"?

У них все действия выходят из страха. Страха ко всему, что несет угрозу режиму. Поэтому действия против крымских татар особенно жестокие, потому что мы не договорные.

Это давление применяется, чтобы заставить крымских татар... покинуть Крым. Страх будет мотивировать выезжать из Крыма. Все эти обыски в 5 утра, со зверством, выбивание дверей на глазах детей... Эта чрезмерная жестокость говорит о том, чтобы мы не забывали, как в 1944-м крымских татар выслали...

5 лет прошло... Сейчас, оглядываясь назад, по вашему мнению, был шанс отстоять Крым?

В феврале 2014 года – уже нет. Украина должна была действовать раньше – в 2012 году или даже 2008-м...

Я недавно вернулся из Грузии... Мы не должны повторить некоторые моменты, которые там сложились – а именно дефокусация внимания с войны на социальные вопросы. В нашей ситуации это не только потеря Крыма. Крым был потерян не из-за "русского мира". Этот миф был разбит 27 февраля 2014 года. Они ждали всеобщего ликования, но его не было. Поэтому военным путем пошли.

Если вспомнить заявления крымско-татарского народа за 10 лет до оккупации – мы уже тогда кричали об активности сепаратистских движений и маргинальных организаций. О том, что крымская элита способствует и спекулирует на них. Что Киев недостаточно занимается Крымом... И дело было не в населении. Дело было в руководителях партий, Совета Министров... А тем временем крымская СБУ давала сведения, что угрозой являются крымские татары.

Как думаете, когда Крым вернется в Украину?

Вопрос возвращения Крыма очень ощутим и сейчас – через 5 лет – благодаря сопротивлениям крымчан. Мы должны об этом говорить и с уважением относиться к нашим гражданам в Крыму. "Когда?" – этот вопрос звучит все 5 лет. Когда он звучит в Украине, то имеется в виду какая-то дата, чтобы к ней привязаться. Часто это – как спекуляция для обвинения власти и отдельных политиков.

А вот в Крыму "когда" звучит как надежда. И эту надежду мы подкрепляем своей успешностью. Успешность связана с тем, что мы становимся сильные, на мировых площадках мы в центре внимания как страна. И имеем сильные позиции. Эта уверенность придает сил дальше бороться. А нам в любой момент надо быть готовыми, что наши надежды оправдаются. Просто надо четко знать, что войну мы выиграем, и Крым освободим обязательно. И это произойдет очень быстро.

Что делать с теми людьми, которые показательно рвали украинские паспорта?

Чемодан, вокзал, Россия. В этом вопросе никаких компромиссов не будет. Они, как и 70 лет назад, подумали, что могут приехать в чужой дом, обустраиваться там и жить своей жизнью. Нет, так не будет в этот раз. Повторюсь: чемодан, вокзал, Россия!

Начиная с 2014 года, по разным оценкам, в Крым приехали около 800 тысяч россиян. Это в основном военные и их семьи. Но никто не давал им права приезжать в чужой дом. И они понесут ответственность за свои поступки.

Что известно об аннексии Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками". 16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

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