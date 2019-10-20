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      Мы нужны друг другу, – Кулеба об отношениях Украины с ЕС и НАТО

      1 Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба
      Дмитрий Кулеба / liga.net

      Украина накопила серьезный и уникальный опыт военных аспектов гибридной войны. Важно в дальнейшем развиваться в этом направлении и обмениваться опытом с коллегами для того, чтобы сформировать целостную концепцию противодействия гибридным угрозам.

      Такое мнение озвучил вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Радио Свобода".

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      У нас общий подход в отношениях с ЕС и в отношениях с НАТО. Он состоит в том, что не мы доводим им, почему мы им нужны, а мы исходим из того, что мы нужны друг другу. И вы совершенно правы, не только мы что-то берем в НАТО, но и НАТО много берет у нас,
      – убежден вицепремьер.

      Кулеба отметил, что Украина провела очень тщательный анализ того, в чем именно заключается уникальная компетенция Украина, накопленная в течение последних 5 лет.

      Он также отметил, что именно сейчас ощутимо ускорилась работа над внедрением стандартов НАТО. Целью достичь совместимости между Вооруженными силами Украины и стран альянса.

      Политик отметил, что партнеры продолжают напоминать о том, что в НАТО вступает не армия, а страна. Именно поэтому, чтобы соответствовать критериям членства, меняться должна вся страна целиком.

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      Теги: Евросоюз Дмитрий Кулеба Новости Украины Новости политики
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