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      Ми потрібні один одному, – Кулеба про відносини України з ЄС та НАТО

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      Дмитро Кулеба
      Дмитро Кулеба / liga.net

      Україна накопичила серйозний та унікальний досвід військових аспектів гібридної війни. Важливо надалі розвиватися у цьому напрямку та обмінюватися досвідом з колегами для того, щоб сформувати цілісну концепцію протидії гібридним загрозам.

      Таку думку озвучив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, пише "Радіо Свобода".

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      У нас загальний підхід у стосунках з ЄС і в стосунках з НАТО. Він полягає у тому, що не ми доводимо їм, чому ми їм потрібні, а ми виходимо з того, що ми потрібні один одному. І ви абсолютно праві, не лише ми щось беремо у НАТО, але і НАТО багато бере у нас,
      – переконаний віцепрем'єр.

      Кулеба наголосив, що Україна провела дуже ретельний аналіз того, у чому саме полягає унікальна компетенція України, накопичена протягом останніх 5 років.

      Він також зауважив, що саме зараз відчутно пришвидшилася робота над впровадженням стандартів НАТО. На меті досягнути взаємосумісності між Збройними силами України та країн альянсу.

      Політик наголосив, що партнери продовжують нагадувати про те, що в НАТО вступає не армія, а країна. Саме тому, щоб відповідати критеріям членства, змінюватися повинна вся країна цілком.

      Детальніше про Дмитра Кулебу: багаторічний дипломат, який став віцепрем'єром з євроінтеграції

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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Кулеба Євросоюз
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