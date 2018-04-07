"Мы придем. Скоро": над оккупированным Донецком сбросили свежую партию открыток

Полторы тысячи проукраинских листовок сбросили с беспилотника над временно оккупированными территориями. В частности, открытки сбросили над Донецком.

Фото открыток опубликовал блогер Fashik Donetskiy в своем Twitter-аккаунте.

"Птеродактили сбросили 1500 листовок в районе Свято-Преображенского храма. Живите с этим сейчас", – говорится в подписи к фото.

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На одной из открыток, адресованных проросйським боевикам, говорится: "Власть вторую жизнь не даст. Остановись. Пока не остановилась твоя жизнь".

На второй открытке изображен министр обороны США Джеймс Мэттис, который якобы говорит: "Мы придем. Скоро".

В комментариях к фото пользователи сети интернет шутят, мол, такую в лифте боевик "Моторола" нашел.

Над оккупированным Донбассом сбросили проукраинские открытки

К слову, 6 марта активисты сняли с беспилотника над оккупированным боевиками "ДНР" Донецком листовки с напоминанием, что 5 марта 2014 года в городе состоялся масштабный митинг в поддержку единой Украины.