Мыл машины, чтобы заработать: полицейские в Чернигове подарили 8-летнему мальчику смартфон

В Чернигове полицейские стали посланниками святого Николая и осуществили мечту 8-летнего мальчика накануне праздника. Школьник мыл автомобили возле торгового центра, потому что хотел самостоятельно купить современный смартфон.

Когда правоохранители обнаружили, что 8-летний Арсен моет машины, провели с ним и его родителями разъяснительную беседу. Тогда пообещали ребенку, что получит от них особый подарок на Николая при условии, что будет хорошо учиться.

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Чудо на праздник Николая

По словам правоохранителей, визит ювенальных полицейских стал для детей приятной неожиданностью и позволил поверить в чудо.

Полицейские сдержали слово и вручили Арсену желанный смартфон. Поздравили с праздником и брата и сестренку мальчика, которые получили тоже подарки-игрушки и необходимые канцелярские принадлежности,

– сообщает полиция.

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Как украинские звезды поздравляли с праздником

19 декабря в День святого Николая лидер группы ONUKA Ната Жижченко показала семейную открытку. Она позировала в образе ангела с полуторагодовалым сыном. В свои 36 лет фронтвумен группы ONUKA верит и в чудеса, и в Святого Николая.

Телеведущий Юрий Горбунов ради сына переоделся в Святого Николая и подарил радость не только своему сыну Ивану, но и деткам из его группы в садике. Он признался, что благодаря актерскому образованию сыграл Чудотворца так, что даже 4-летний Иван не узнал.

В то же время существует целый ряд "запрещенных" подарков, которые не советуют класть под подушки. Часть из них выглядит как обычные предрассудки. Однако есть и в самом деле не очень уместные сюрпризы.

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Полное сообщение полиции в фейсбуке

Черниговские полицейские осуществили мечту школьника накануне праздника.

Инспекторы ювенальной превенции полиции области стали посланниками Святого Николая и вручили мальчику из Чернигова современный смартфон. Школьник пытался собрать средства на телефон, моя автомобили.

Накануне Дня святого Николая ювенальные полицейские посетили своего подопечного – 8-летнего Арсена. Школьник захотел самостоятельно заработать на современный смартфон и решил подрабатывать мытьем автомобилей возле местного торгового центра.

Полицейские провели с ним и его родителями разъяснительную беседу. Мальчику пообещали, что ко Дню святого Николая он получит от полиции особый подарок. Условие одно – добросовестно учиться.

Полицейские сдержали слово и вручили Арсену желанный смартфон.

Поздравили с праздником и брата, и сестренку мальчика, которые получили тоже подарки – игрушки и необходимые канцелярские принадлежности.

Визит ювенальных полицейских стал для детей приятной неожиданностью и позволил поверить в чудо.