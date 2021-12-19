Коли правоохоронці виявили, що 8-річний Арсен миє машини, провели з ним та його батьками роз’яснювальну бесіду. Тоді пообіцяли дитині, що отримає від них особливий подарунок на Миколая за умови, що гарно вчитиметься.

До теми Вірте в дива і творіть їх, – Зеленський привітав українців з Днем Святого Миколая

Диво на свято Миколая

За словами правоохоронців, візит ювенальних поліцейських став для дітлахів приємною несподіванкою та дав змогу повірити у диво.

Поліцейські дотримали слова і вручили Арсену омріяний смартфон. Привітали зі святом й брата та сестричку хлопчика, які отримали теж подарунки – іграшки і необхідне канцелярське приладдя,

– повідомляє поліція.

Діти були у захваті від подарунків поліцейських: дивіться відео

Як українські зірки вітали зі святом

19 грудня у День святого Миколая лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко показала сімейну листівку. Вона позувала в образі янгола з півторарічним сином. У свої 36 років фронтвумен гурту ONUKA вірить і в дива, і у Святого Миколая.

Телеведучий Юрій Горбунов заради сина переодягнувся у Святого Миколая й подарував радість не лише своєму сину Івану, а й діткам з його групи в садочку. Він зізнався, що завдяки акторській освіті зіграв Чудотворця так, що навіть 4-річний Іван не впізнав.

Водночас існує ціла низка "заборонених" подарунків, які не радять класти під подушки. Частина з них виглядає як звичайні забобони. Однак є й справді не дуже доречні сюрпризи.

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Повний допис поліції у фейсбуці

Чернігівські поліцейські здійснили мрію школяра напередодні свята

Інспектори ювенальної превенції поліції області стали посланцями Святого Миколая та вручили хлопчику з Чернігова сучасний смартфон. Школяр намагався зібрати кошти на телефон, миючи автомобілі.

Напередодні Дня святого Миколая ювенальні поліцейські завітали до свого підопічного - 8-річного Арсена. Школяр захотів самостійно заробити на сучасний смартфон і вирішив підробляти миттям автомобілів біля місцевого торгового центру.

Поліцейські провели з ним та його батьками роз’яснювальну бесіду. Хлопчику пообіцяли, що до Дня святого Миколая він отримає від поліції особливий подарунок. Умова одна - сумлінно навчатися.

Поліцейські дотримали слова і вручили Арсену омріяний смартфон.

Привітали зі святом й брата та сестричку хлопчика, які отримали теж подарунки - іграшки і необхідне канцелярське приладдя.

Візит ювенальних поліцейських став для дітлахів приємною несподіванкою та дав змогу повірити у диво.