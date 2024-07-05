Серьезная добыча: что ВСУ могли поразить на мысе Фиолент

Над мысом Фиолент во временно оккупированном Севастополе днем 4 июля прогремел взрыв, после чего был заметен черный густой дым. Российские пропагандисты объяснили это утилизацией боеприпасов. Были также заявления со стороны России, что это был учебный выстрел.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на мысе Фиолент в Крыму расположено несколько систем радиоэлектронной борьбы противника.

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В Севастополе сосредоточены "глаза" врага

Свитан отметил, что на мысе Фиолент расположены локаторы, есть станции типа "Небо", ЗРК. По его словам, по этому мысу неоднократно наносились удары. Он очень хорошо просматривается средствами контроля, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, спутниками, беспилотниками.

Для нас это серьезная добыча, конечно, все это будет попадать под уничтожение. Добраться до этого мыса ВСУ могут, как минимум, имея 4 – 5 механизмов. Наш "Нептун" может это осуществить, также имеют такую способность ATACMS, Storm Shadow. Как только там запускается новая станция, туда прилетает,

– озвучил Свитан.

Военный эксперт предположил, что после изучения спутниковых снимков в течение суток Генштаб подтвердит информацию о поражении одного из перечисленных им российских средств на мысе Фиолент.