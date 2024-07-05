Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що на мисі Фіолент у Криму розташовано декілька систем радіоелектронної боротьби противника.

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Світан зауважив, що на мисі Фіолент розташовані локатори, є станції типу "Небо", ЗРК. З його слів, по цьому мису неодноразово завдавались удари. Він дуже добре проглядається засобами контролю, далекого радіолокаційного виявлення та управління, супутниками, безпілотниками.

Для нас це серйозна здобич, звичайно, все це буде потрапляти під знищення. Дістатися до цього мису ЗСУ можуть, як мінімум, маючи 4 – 5 механізмів. Наш "Нептун" може це здійснити, також мають таку спроможність ATACMS, Storm Shadow. Як тільки там запускається нова станція, туди прилітає,

– озвучив Світан.

Військовий експерт припустив, що після вивчення супутникових знімків потягом доби Генштаб підтвердить інформацію щодо ураження одного з перелічених ним російських засобів на мисі Фіолент.