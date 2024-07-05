Командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа, розповів журналістам, що ворогам довелось вивести з головної бази Чорноморського флоту практично всі основні боєздатні кораблі. За його словами, частина цих кораблів перебувають у Новоросійську, частина з них – в Азовському морі.

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Які наслідки ударів ЗСУ по військово-морському центру росіян

Олексій Неїжпапа розповів, що удари українських ракет і морських безпілотників завдали серйозної шкоди базі в Севастополі, яка є логістичним центром для ремонту, технічного обслуговування, навчання та зберігання боєприпасів серед інших важливих для Росії функцій.

Він створювався протягом багатьох десятиліть, можливо, століть. І тепер вони, очевидно, втрачають цей центр,

– заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ.

Він пояснив, що російській військово-морській базі в Новоросійську, що на східному узбережжі Чорного моря, не вистачає кримського Севастополя. Адже він служив місцем зберігання та навантаження крилатих ракет, які використовуються військовими кораблями для нанесення авіаударів по Україні.

"Я розумію, що зараз у Новоросійську намагаються вирішити цю проблему", – заявив Олексій Неїжпапа.

Ба більше, він назвав це "головною проблемою" для флоту.

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Віцеадмірал заявив, що Україна знищила чи пошкодила 27 військових кораблів. За його словами, 5 – підірвались на морських мінах, які встановили українські безпілотники поблизу Севастопольської бухти.

Олексій Неїжпапа підсумував, що наразі Росія використовує Чорноморський флот переважно для: