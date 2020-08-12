В Киеве правоохранители задержали советника директора одного из государственных предприятий Госрезерва. Произошло это, когда мужчина получал 1 миллион гривен неправомерной выгоды. Такую огромную он требовал за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов Госрезерва.

Подробнее о схеме

Как установили следователи, злоумышленник, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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За 1 миллион гривен взятки он предоставил частному предпринимателю поддельные документы на хранение к складам госпредприятия пшеницы массой 1300 тонн. Правда, пшеница на склад так и не поступила.

В дальнейшем частный предприниматель мог обратиться с полученными поддельными документами в Госрезерв Украины и получить якобы переданное им на хранение зерно пшеницы. Общая его сумма составляет почти 8 миллионов гривен.

Мужчина получил 1 миллион гривен взятки

В чем подозревают мужчину

Сейчас его задержали. Делом занимались следователи Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора и СБУ.

Его действия квалифицировали по статье Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованное группой". Если вину мужчины докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Что этому предшествовало

В начале июня советник министра внутренних дел Михаил Апостол сообщил, что по результатам аудита Государственного резерва в Черткове, что на Тернопольщине, обнаружили недостачу почти 2700 вагонов зерна.

В то же время чиновник сказал, что зерно, мол, "съели мыши" – а позже объяснил, что это была метафора, и имена "мышей" обязательно выяснят.