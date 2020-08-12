У Києві правоохоронці затримали радника директора одного з державних підприємств Держрезерву. Сталося це, коли чоловік отримував 1 мільйон гривень неправомірної вигоди. Такий величезний він вимагав за надання підроблених документів, які надають право отримати зерно зі складів Держрезерву.

Детальніше про схему

Як встановили слідчі, зловмисник, використовуючи підроблені документи, створив злочинну схему заволодіння майном Держрезерву. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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За 1 мільйон гривень хабара він надав приватному підприємцю підроблені документи на зберігання до складів держпідприємства пшениці масою 1 300 тонн. Щоправда, пшениця на склад так і не надійшла.

Надалі приватний підприємець міг звернутися з отриманими підробленими документами до Держрезерву України та отримати нібито передане ним на зберігання зерно пшениці. Загальна його сума становить майже 8 мільйонів гривень.



Чоловік отримав 1 мільйон гривень хабаря / Фото: пресслужба Нацполіції

У чому підозрюють чоловіка

Наразі його затримали. Справою займалися слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та СБУ.

Його дії кваліфікували за статтею Кримінального кодексу "Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою". Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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Що цьому передувало

На початку червня радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол повідомив, що за результатами аудиту Державного резерву в Чорткові, що на Тернопільщині, виявили нестачу майже 2700 вагонів зерна.

Водночас чиновник сказав, що зерно, мовляв, "з’їли миші" — а пізніше пояснив, що то була метафора, й імена "мишей" обов’язково з’ясують.