Украинцев умоляют спасти 3-летнего Максима с мышечной дистрофией Дюшена: продолжается сбор средств

Мама 3-летнего мальчика Максима просит неравнодушных о помощи для спасения ее сына. У ребенка обнаружили мышечную дистрофию Дюшена.

Продолжается сбор средств на лечение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Аниту Шульгину.

Смотрите также Образ жизни или гены: что больше влияет на здоровье и продолжительность жизни

Болезнь постепенно разрушает мышцы

Максим родился 22 августа 2021 года.

Мама Анита рассказала, что ее сын рос и развивался, как все дети, без проблем. Но летом 2024 года ему поставили страшный диагноз – мышечная дистрофия Дюшена.

Все началось с того, что мы заметили, как Максим начал ходить на цыпочках. Это заставило нас обратиться к врачам. После многочисленных обследований и анализов диагноз подтвердился,

– рассказала мама мальчика.

Справочно. Миодистрофия Дюшена – это генетическое заболевание, которое постепенно разрушает мышцы, приводит к инвалидности, поражения дыхательных мышц и ранней смерти. Болеют им только мужчины, а женщины могут быть носителями этого гена.

Анита рассказала, что сейчас Максим получает гормональную терапию. Она не лечит, а только замедляет развитие болезни.

Чтобы спасти мальчика, нужно пройти генную терапию препаратом Elevidys.

"Мы были на консультации в клинике Medcare в Дубае, где врачи подтвердили, что этот препарат может дать Максиму шанс на полноценную жизнь. Но его стоимость – 2,9 миллиона долларов", – добавила мама.

Семья мечтает о выздоровлении своего 3-летнего сына и просит о поддержке в борьбе с этой тяжелой болезнью.

Ссылка на страницу сбора – https://www.instagram.com/help_maxim_dushena

Ссылка на сайт со всеми документами и реквизитами – https://sites.google.com/view/help-maxim-dushena