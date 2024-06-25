Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн" во вторник, 25 июня.

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В Барановичи прилетели российские истребители

По информации "Беларуски Гаюн" в 18:10 и 18:45 с аэродрома "Кубинка", что в России, на аэродром "Барановичи" прилетели 11 истребителей МиГ-29 и Су-35 ВКС России.

Самолеты входят в состав пилотажных групп ВКС России "Витязи" (Су-35) и "Стрижи" (МиГ-29), и 3 июля будут участвовать в военном параде,

– говорится в сообщении.

В телеграмм канале предоставили актуальное состояние авиационной группировки ВКС России в Беларуси. По их данным, он выглядит так: