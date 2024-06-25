Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал "Беларускі Гаюн" у вівторок, 25 червня.
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У Барановичі прилетіли російські винищувачі
За інформацією "Беларускі Гаюн" о 18:10 та 18:45 з аеродрому "Кубінка", що в Росії, на аеродром "Барановичі" прилетіли 11 винищувачів МіГ-29 та Су-35 ПКС Росії.
Літаки входять до складу пілотажних груп ПКС Росії "Витязі" (Су-35) та "Стрижі" (МіГ-29), і 3 липня братимуть участь у військовому параді,
– йдеться в повідомленні.
В телеграм каналі надали актуальний стан авіаційного угруповання ПКС Росії у Білорусі. За їхніми даними, він виглядає так:
- аеродром "Ліда" – 1 штурмовик Су-25;
- аеродром "Барановичі" – 15 винищувачів (5 МіГ-29, 6 Су-35 і 4 Су-30СМ);
- аеродром "Мачуліщі" – 11 вертольотів (5 Мі-28, 5 Ка-52 і 1 Мі-26).