На картах NASA Firms можно увидеть, что аэродром "светится как новогодняя елка". На месте ударов видно сразу несколько очагов пожаров.

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Аналитики DeepState тоже опубликовали первые спутниковые снимки последствий поражения российского аэродрома "Морозовск".

Последствия отработки ВСУ по аэродрому / Фото DeepState

В сообщении указано, что снимки хоть и низкого качества, и несколько облачные, однако "наглядно демонстрируют масштабы разрушений". В частности, полное уничтожение одного из складов авиационного вооружения этого аэродрома.

Кроме того, уточняют, что россияне убрали все самолеты со стоянкой неподалеку складов, однако степень их повреждения неизвестна.

Важно. Атаку на аэродром "Морозовск" подтвердил Генштаб ВСУ. Спецоперацию провели Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны и Силами обороны.