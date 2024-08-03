На картах NASA Firms можна побачити, що аеродром "світиться як новорічна ялинка". На місці ударів видно відразу кілька осередків пожеж.

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Аналітики DeepState теж опублікували перші супутникові знімки наслідків ураження російського аеродрому "Морозовськ".

Наслідки відпрацювання ЗСУ по аеродрому / Фото DeepState

У повідомленні зазначено, що знімки хоч і низької якості, і дещо хмарні, проте "наочно демонструють масштаби руйнувань". Зокрема, повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому.

Крім того, уточнюють, що росіяни прибрали всі літаки зі стоянкою неподалік складів, однак ступінь їх пошкодження невідомий.

Важливо. Атаку на аеродром "Морозовськ" підтвердив Генштаб ЗСУ. Спецоперацію провели Служба безпеки України спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони та Силами оборони.