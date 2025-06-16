Россияне в Крыму пытаются прикрыть аэродром Саки: почему у них ничего не получится
- Россияне в Крыму пытаются усилить защиту аэродрома Саки.
- Агенты "Атеш" сообщают о неэффективности этих усилий.
После ряда успешных атак Сил обороны по Крыму, а также по российским аэродромам оккупанты усиливают защиту аэродромов. В Саках спешно возводят укрытия, которые могут быть неэффективными.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Как россияне пытаются прикрыть аэродром Саки
Агенты "Атеш", которые отслеживают события на военном аэродроме в Саках, заметили российскую активность там.
Оккупанты спешно возводят бетонные укрытия для самолетов и устанавливают дополнительные посты ПВО и противодействия БПЛА. Оккупационная армия боится новых точечных ударов со стороны Сил обороны Украины, которые уже доказали, что могут поражать цели даже в глубоком тылу. В панике россияне пытаются укрепиться – строительство идет в срочном порядке, с нарушением технологических норм и сомнительным качеством,
– информируют они.
Впрочем, поскольку технологические нормы нарушены, техника оккупантов остается уязвимой даже под бетоном.
Интересно! О защитных сооружениях для самолетов в Саках говорилось еще в конце 2024 года. Как видим, это не помогло аэродрому, потому что по Сакам часто и успешно прилетает.
Информацию для "Атеш" можно передать, написав в телеграм @Ametham_atesh_ua. Но будьте внимательны: россияне часто создают фейковые страницы активистов