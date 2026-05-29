ВСУ освободили 46 квадратных километров на Александровском направлении, – Deep State

Аналитики проекта Deep State, опираясь на собственные данные, подтвердили успехи Сил обороны на Александровском направлении. Ранее о продвижении украинских военных сообщили в Генштабе ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Deep State в телеграме.

Какие продвижения есть у ВСУ на Александровском направлении?

Аналитики отметили, что враг потерял не менее 46 квадратных километров территории.

Силы Обороны Украины освободили территорию вблизи Новоселовки, а также проводят зачистки от врага вблизи Вороного, Январского, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая,

– говорится в сообщении.



Александровское направление / Фото Deep State

В Генштабе ВСУ информировали о количестве вражеских атак и выложили карту ситуации на Александровском направлении.



Александровское направление / Фото Генштаб

Тем временем Новости.LIVE пишут, что ВСУ перешли в контрнаступление на Александровском направлении. Журналисты проанализировали карту Deep State и показали, что количество оккупированных россиянами территорий значительно уменьшилось.

В 16:00, когда обновляют актуальную информацию, в Генштабе указали, что на Александровском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.