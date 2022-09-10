Да, на Аллее смелости открыли две новые именные таблички. Во время их открытия Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна тем государствам и народам, которые поддержали нас в самые тяжелые времена войны.
Первая табличка Зеленский и Дуда открыли Аллею смелости: на ней уже есть имя польского президента
Кому посвятили награды
Открытие состоялось в присутствии президента Владимира Зеленского, президента Латвии Эгилса Левитса и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Именно здесь, на Аллее смелости, появляются имена лидеров государств, народы которых с нами с начала и до конца, до победного конца,
– сказал Президент Украины.
Награды были посвящены:
- Президенту Латвии Эгилсу Левитсу
- Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому;
- бывшему вице-премьер-министру Польши Ярославу Качинскому;
- Премьер-министру Чехии Петру Фиалу;
- бывшему главе правительства Словении Янезу Янши.
Ранее На Аллее смелости в Киеве написали имя Бориса Джонсона, он получил орден Свободы
Президент Зеленский открыл новые именные таблички на Аллее смелости: видео
Что сделали эти партнеры для Украины
По словам Владимира Зеленского, Президент Латвии Эгилс Левитс резко осудил действия россиян с первых дней полномасштабного российского вторжения. Действия оккупантов он назвал геноцидом украинского народа и подчеркивал, что Украина должна получить необходимую помощь для победы над агрессором.
Кроме того, он поддержал инициативу по лишению гражданства жителей Латвии, которые одобряют полномасштабное вторжение россии в Украину.
В первые дни, когда в Украину перед лицом ужасного нападения россии мало кто верил, чиновники Польши, Словении и Чехии прибыли в Киев.
Это был один из самых сложных моментов войны. Когда веры в свою безопасность среди лидеров многих стран еще не было, у нас появилась очень смелая команда,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий был вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны и не раз осуждал российскую агрессию. Он отмечал, что свободный мир должен и дальше помогать Украине путем снабжения оружием и шагами в гуманитарной сфере, а также поддерживал защиту вынужденных переселенцев из нашей страны и санкционную политику в отношении россии.
Ярослав Качиньский резко осудил войну в Украине и выступил за предоставление нашему государству всей необходимой помощи.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала и его правительство стали на жесткую позицию по отношению к стране-агрессору. Сегодня он защищает жесткие антироссийские санкции и поддерживает вступление Украины в ЕС.
Премьер-министр Словении Янез Янша с самого начала полномасштабной российской агрессии высказал жесткую позицию по поддержке нашего государства. Словения постоянно оказывает военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.
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