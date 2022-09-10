Так, на Алеї сміливості відкрили дві нові іменні таблички. Під час їх відкриття Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде завжди вдячна тим державам і народам, які підтримали нас у найважчі часи війни.

Перша табличка Зеленський і Дуда відкрили Алею сміливості: на ній вже є ім'я польського президента

Кому присвятили відзнаки

Відкриття відбулось у присутності президента Володимира Зеленського, президента Латвії Егілса Левітса та прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Саме тут, на Алеї сміливості, з’являються імена лідерів держав, народи яких з нами з початку й до кінця, до переможного кінця,

– сказав Президент України.

Відзнаки були присвячені:

Президенту Латвії Егілсу Левітсу

Прем’єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому;

колишньому віцепрем’єр-міністру Польщі Ярославу Качинському;

Прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі;

колишньому голові уряду Словенії Янезу Янші.

Раніше На Алеї сміливості в Києві викарбували ім'я Бориса Джонсона, він отримав орден Свободи

Президент Зеленський відкрив нові іменні таблички на Алеї сміливості: відео

Що зробили ці партнери для України

За словами Володимира Зеленського, Президент Латвії Егілс Левітс різко засудив дії росіян з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Дії окупантів він назвав геноцидом українського народу та наголошував, що Україна має отримати необхідну допомогу для перемоги над агресором.

Окрім того, він підтримав ініціативу щодо позбавлення громадянства мешканців Латвії, які схвалюють повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Варте уваги! Під час цієї зустрічі Егілс Левітс вручив Володимиру Зеленському найвищу військову нагороду Латвії – орден Вієстура. Рішення про відзначення Президента України було прийняте за героїчний захист своєї країни, землі, а також за захист безпеки Європи.

У перші дні, коли в Україну перед лицем жахливого нападу росії мало хто вірив, високопосадовці Польщі, Словенії та Чехії прибули до Києва.

Це був один із найскладніших моментів війни. Коли віри у свою безпеку серед лідерів багатьох країн ще не було, у нас з’явилася дуже смілива команда,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький був разом з Україною з перших днів повномасштабної війни та неодноразово засуджував російську агресію. Він наголошував, що вільний світ має й далі допомагати Україні шляхом постачання зброї та кроками в гуманітарній сфері, а також підтримував захист вимушених переселенців з нашої країни та санкційну політику стосовно росії.

Ярослав Качинський різко засудив війну в Україні й виступив за надання нашій державі всієї необхідної допомоги.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала та його уряд стали на жорстку позицію щодо країни-агресора. Сьогодні він захищає жорсткі антиросійські санкції та підтримує вступ України до ЄС.

Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша з самого початку повномасштабної російської агресії висловив тверду позицію щодо підтримки нашої держави. Словенія постійно надає військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

Також цікаво – МІГ-29 від Словаччини для українських військових: дивіться відео