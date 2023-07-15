Упал с 8 метров: в Кривом Роге на "Арселоре" погиб рабочий

В Кривом Роге на металлургическом комбинате "АрселорМиттал" погиб сотрудник. По предварительной информации, мужчина упал с конструкции.

Информацию о трагедии местному изданию подтвердили в Криворожском районном управлении полиции. Все детали устанавливаются.

Смотрите также На шахте в Павлограде произошел взрыв метана: под землей находились 200 горняков

Рабочего нашли в цехе

По предварительным данным, сотрудника предприятия обнаружили мертвым в доменном цехе. Вероятно, мужчина упал с конструкции высотой в 8 метров.

К сожалению, спасти сотрудника не удалось. Он погиб на месте до приезда скорой.

Последние криминальные новости Днепропетровской области

В городе Днепр разоблачили наркогруппировку, работавшую "под крышей" правоохранителей. Преступники занимались массированным сбытом метамфетамина. По данным СБУ, деятельность группировки координировали четыре должностных лица одного из районных управлений Нацполиции. Теперь всем участникам грозит тюрьма.

В Днепропетровской области мужчина издевался над ребенком. Отчим приковывал 5-летнего пасынка металлической цепью к стене. Такая пытка продолжалась больше месяца. Как заявил правоохранителям садист, таким образом он наказывал мальчика за плохое поведение.

В Днепре в спортивно-стрелковом тире застрелился 20-летний парень. В сети сообщали, что парень произвел выстрел в область головы из спортивного оружия – пистолет Glok калибра 9 мм. Что стало причиной самоубийства – неизвестно.

Редакцияпытается связаться с Главным управлением национальной полиции в Днепропетровской области, чтобы узнать подробности трагедии.