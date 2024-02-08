На Авдеевском направлении Силы обороны сожгли вражеский "Аллигатор" вместе с экипажем

На Востоке защитники уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Внутри был экипаж с оккупантами.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские воины сожгли вражеского “Аллигатора”.

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Над Авдеевкой сгорел вертолет с оккупантами

7 февраля в операционной зоне ОСГВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении,

– сообщил Тарнавский.

Стоит заметить, что по счету это уже 325 уничтожен российский вертолет. Ведь именно столько вражеских вертолетов ВСУ уничтожили с начала полномасштабного вторжения.

Какова ситуация возле Авдеевки

В Генеральном штабе рассказали, что на Авдеевском направлении идут ожесточенные бои. Враг до сих пор пытается окружить Авдеевку.

За минувшие сутки силы обороны отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.

Успехи ВСУ на фронте