На Авдеевском направлении Силы обороны сожгли вражеский "Аллигатор" вместе с экипажем
Источник:Командующий Тарнавский
На Востоке защитники уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Внутри был экипаж с оккупантами.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские воины сожгли вражеского “Аллигатора”.
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Над Авдеевкой сгорел вертолет с оккупантами
7 февраля в операционной зоне ОСГВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении,
– сообщил Тарнавский.
Стоит заметить, что по счету это уже 325 уничтожен российский вертолет. Ведь именно столько вражеских вертолетов ВСУ уничтожили с начала полномасштабного вторжения.
Какова ситуация возле Авдеевки
В Генеральном штабе рассказали, что на Авдеевском направлении идут ожесточенные бои. Враг до сих пор пытается окружить Авдеевку.
За минувшие сутки силы обороны отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.
Успехи ВСУ на фронте
- На одном из направлений подразделения ССО провели эффективную спецоперацию "Говерла", благодаря которой удалось захватить опорный пункт врага на господствующей высоте и улучшить положение Сил обороны.
- Также разведчики ССО провели операцию "Цитадель" и обнаружили одну из незаконно захваченных добывающих платформ, которую россияне использовали для усиления работы разведывательного БПЛА иранского производства "Мохаджер-6". Кроме того, также было обнаружено радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) "Нева-Б". С помощью этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.
- Кроме этого, в течение минувших суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складах боеприпасов россиян.