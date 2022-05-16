На "Азовстали" день за год: 20-летние ребята похожи на дядей за 30 - мать защитника Мариуполя

Героическая защита Мариуполя продолжается. Наши отважные воины держат оборону на "Азовстали", которую враг не перестает бомбить со всего возможного оружия и атаковать наземными силами.

Ситуация на "Азовстале" крайне тяжелая, но несокрушимые защитники Мариуполя не сдаются. В полной блокаде, под постоянными бомбардировками они дают отпор превосходящим силам врага.

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На "Азовстали" год через два

Жены и матери наших отважных воинов, продолжающих писать историю подвига в Мариуполе, дали пресс-конференцию в Турции. Они рассказали о бесчеловечных условиях, в которых находятся наши бойцы, и призвали мир сделать все, чтобы спасти их жизнь.

Мать одного из бойцов рассказала об условиях, в которых находятся защитники города. Она рассказала, что один из знакомых воинов похудел на 20 килограммов, ситуация с продовольствием на "Азовстале" критическая.

Для них каждый день уходит как год. Мать одного из воинов, увидев его фото, сказала, что сыну 24, а он выглядит далеко за 30,

– рассказала она.

Ситуация на "Азовстале" и в Мариуполе: последние новости

Жены и матери героических защитников Мариуполя попросили Реджепа Эрдогана о помощи в спасении несгибаемых воинов. Они сообщили, что ситуация критическая, времени осталось мало. Женщины надеются на Эрдогана и Си Цзиньпиня, что им удастся спасти воинов и вывезти их в третью страну, где они смогут получить медицинский уход и подождать победы Украины.

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, участие в спасении наших героев из "Азовстали" принимают все мировые лидеры и крупнейшие международные организации, процесс не прекращается ни на секунду. Российский диктатор Владимир Путин лично не дает согласия на их экстракцию и предписывает продолжать бомбардировки и штурм предприятия.

Ранее наши бойцы сообщали, что ситуация очень тяжелая, у них практически не осталось провизии, раненые не имеют должной помощи. Раздавались слова, которые они готовятся к последнему бою с русскими оккупантами.

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