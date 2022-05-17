На "Азовстали" еще остаются украинские военные: мероприятия по их спасению продолжаются

Более 2 месяцев защитники Мариуполя оставались в блокаде на металлургическом заводе "Азовсталь". Вчера, 16 мая, наконец-то удалось провести эвакуацию по спасению военных.

Генштаб об украинских военных, оставшихся на "Азовстали"

Так, 53 тяжелораненых военнослужащих удалось эвакуировать из "Азовстали", и доставить в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников были эвакуированы в Оленовку – их должны вернуть на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Главное Операция по спасению защитников Мариуполя начата, – Зеленский обратился к украинцам

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по спасению украинских защитников, которые до сих пор остаются на территории "Азовстали", продолжаются.

Кроме того, в Генштабе добавили, что задача командиров подразделений, находящихся на металлургическом заводе – сохранить жизнь личного состава защитников Мариуполя. Высшее военное командование отдало такой приказ.

Маляр заверила, что операция по спасению продолжается

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, совместными усилиями разных ведомств проводятся мероприятия по спасению защитников, которые до сих пор остаются на территории "Азовстали".

К сожалению, у нас нет возможности деблокировать Азовсталь военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя,

– подытожила Маляр.

Анна Маляр об операции по эвакуации защитников Азовстали:

Зеленский прокомментировал операцию

Президент Владимир Зеленский отметил, что операцию по спасению защитников Мариуполя начали наши военные и разведчики. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, но требует деликатности и времени.

Зеленский подчеркнул, что украинские герои нужны Украине живыми – это наш принцип.

Ночное обращение Зеленского за 17 мая: смотрите видео

, российские войска оцепили Мариуполь с 1 марта. С конца апреля украинские защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь". Кроме военных, там оказались и гражданские. Однако их с завода эвакуировали. Наши защитники оказались в критической ситуации. Русские обстреливали и штурмовали "Азовсталь", в то время как в бункерах было около 600 раненых.