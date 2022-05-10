На "Азовстали" остается еще более 100 гражданских, – глава Донецкой ОВА Кириленко

На территории завода "Азовстали" остается еще более 100 гражданских. Эвакуацию нужно продолжить.

На "Азовстали" есть гражданские

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. В общей сложности в Мариуполе, по его данным, остается до 100 тысяч человек.

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Сложно проходит процесс эвакуации, к нему приобщено большое количество людей. Самая эвакуация длится по несколько дней. Одной из причин являются "фильтрационные лагеря" оккупантов,

– сообщил Кириленко.

По его словам, авиация и артиллерия российских военных постоянно обстреливают "Азовсталь".

Люди могут быть заблокированы в бомбоубежищах

К слову, в интервью 24 каналу экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин тоже сообщил, что в заблокированных завалами бомбоубежищах "Азовстали" до сих пор могут находиться гражданские.

Дело в том, что есть несколько обрушенных бомбоубежищ, которые из-за постоянных обстрелов невозможно разблокировать и проверить, сколько там вообще осталось живых людей и сколько их там было в общем. Поэтому сейчас мы не можем точно утверждать, сколько еще людей осталось на территории завода "Азовсталь",

– объяснил военный.

Максим Жорин также отметил, что мир не осознает, что в Мариуполе буквально происходит геноцид – россияне уже убили тысячи украинцев и сейчас пытаются уничтожить тех, кого они окружили.

Пока международные организации и мировые лидеры медлят, там умирают люди.

Экс-командир полка защитников Мариуполя также отметил, что верит в возможность эвакуации медиков, раненых и военных из "Азовстали".

Эвакуация из "Азовстали": актуально

26 апреля Путин "разрешил" ООН эвакуировать из "Азовстали" хотя бы гражданских. Первая эвакуация состоялась 1 мая и продолжалась в течение нескольких дней. Всего удалось вывезти более 600 гражданских.

Несмотря на объявленный режим тишины в Мариуполе, оккупанты возобновили обстрелы и штурм "Азовстали".

3 мая россияне приступили к штурму "Азовстали", а 4 мая уже прорвались на территорию завода.

Защитники продолжают отбивать атаки противника. Но у них заканчиваются силы, оружие и банальная еда.

Сколько военных сейчас в Мариуполе неизвестно. Впрочем, военные сообщают, что у них много раненых, нуждающихся в медицинской помощи.

Чтобы спасти украинских военных, создали петицию с призывом ООН вмешаться в блокаду украинцев на заводе "Азовсталь".

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