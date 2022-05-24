На АЗС в Николаеве – масштабный пожар: черный дым виднеется над городом

В Николаеве произошел масштабный пожар на одной из автозаправочных станций. Что стало причиной – пока неизвестно.

Пожар на АЗС возник в Ингульском районе Николаева. Она оказалась достаточно мощной, ведь к ее ликвидации пришлось привлечь 10 единиц техники и 35 спасателей. Черный дым виднелся вдали от места пожара.

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Ориентировочная площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Спасатели сообщают об одном пострадавшем, который каретой скорой помощи доставлен в больницу. В каком он находится состоянии – не уточняется.

Информация о пожаре поступила в 11.03. А уже в 12:27 она была локализована. По состоянию на 12:55 пожарные и дальше пытаются потушить огонь.

Видео тушения пожара в Николаеве

Причина пожара устанавливается. Есть информация, что перед началом пожара раздался взрыв. Воздушной тревоги в то время в городе не было.

И только в 12.31 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.