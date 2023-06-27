ВСУ под Бахмутом взяли в плен бойцов из ЧВК "Ветеран", – Череватый
На восточном участке фронта сейчас идут активные боевые действия. Силы обороны успешно уничтожают врагов и постепенно продвигаются вперед.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Сергей Череватый. По его словам, на Бахмутском направлении инициатива за Силами обороны, наши воины продолжают давить на врага на северном и южном флангах, сообщает 24 Канал.
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Силы обороны пленили "ветеранов"
Череватый проинформировал, что за текущие сутки враг 309 раз обстрелял позиции ВСУ со ствольной реактивной артиллерии, произошло 15 боестолкновений и два авианалета. Только за половину суток наши защитники уничтожили 111 оккупантов, 187 получили ранения, еще 9 врагов попали в плен.
Собственно, спикер отметил, что эти пленные были наемниками ЧВК "Ветеран". Череватый анонсировал видео допроса пленных "ветеранов" в телеграм-канале Александра Сырского.
Вы увидите, какой общественный срез они представляют,
– заинтриговал представитель.
Вообще в течение этих суток наши воины уничтожили:
- 6 пушек врага,
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика",
- радиоэлектронную станцию борьбы,
- 2 командных пункта наблюдений,
- 3 пункта управления беспилотными аппаратами,
- 1 противотанковый ракетный комплекс.
Какие частные компании воюют на Бахмутском направлении
Череватый отметил, что, кроме ЧВК "Ветеран", на Бахмутском направлении воюют ЧВК "Патриот" и "Факел". По его словам, все они уже аффилированы Минобороны России.
"С таким личным составом (частных военных компаний – 24 Канал) стратегические наступательные операции они точно не проведут. К сожалению, единственное, что они могут использовать – это массовость. Это и сдерживает Силы обороны от еще более быстрых действий", – подытожил Череватый.