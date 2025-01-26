Российский самолет выпустил "умную бомбу" на Белгородскую область. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Бомба, похожа на ФАБ-250

23 января УМПБ-250 нашли недалеко от села Большие Кульбаки. Пострадавших и повреждений предварительно нет.

Российские медиа писали, что эта "бомба, а точнее сказать, управляемый снаряд", оснащен тэнами и турбореактивной силовой установкой. При этом боевая часть как у стандартной авиабомбы ФАБ-250. В отличие от бомб с модулями УМПК, установленными дополнительно.

Там также отметили, что УМПБ создавался, как "умный" и "барражирующий". Электронные элементы расположены под носовым обтекателем, что позволяет применять снаряд-бомбу на большие расстояния.

Известно минимум о 165 случаях падения российских бомб на их территорию в течение 2024 года.

Ранее российский самолет сбросил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области, которая пробила крышу и застряла в классе на третьем этаже, но обошлось без жертв.