Російський літак випустив "розумну бомбу" на Бєлгородську область. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Бомба, схожа на ФАБ-250

23 січня УМПБ-250 знайшли неподалік села Великі Кульбаки. Постраждалих та пошкоджень попередньо немає.

Російські медіа писали, що ця "бомба, а точніше сказати, керований снаряд", оснащений тенами і турбореактивною силовою установкою. Водночас бойова частина як у стандартної авіабомби ФАБ-250. На відміну від бомб з модулями УМПК, встановленими додатково.

Там також зазначили, що УМПБ створювався, як "розумний" і "барражуючий". Електронні елементи розташовані під носовим обтічником, що дозволяє застосовувати снаряд-бомбу на великі відстані.

Відомо мінімум про 165 випадків падіння російських бомб на їхню територію протягом 2024 року.

Раніше російський літак скинув 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області, яка пробила дах і застрягла в класі на третьому поверсі, але обійшлося без жертв.