"Ты мне решаешь": на Буковине директор садика грубила полиции, которая ее остановила за нарушение

В Черновицкой области возле города Кельменцы правоохранители остановили водителя на элитном автомобиле Пежо. Возник конфликт.

Женщина возмутилась, почему ее остановили. Она сказала, что это якобы незаконно и добавила, что работает директором детского сада. Инспектор объяснил, что остановил автомобиль из-за нарушений ПДД.

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Возник конфликт

Полицейские предложили женщине пройти осмотр на алкогольное опьянение. Однако на это директор возмутилась еще больше, снова заявив, что не понимает, почему ее остановили. Она пригрозила полицейскому, что "знает его начальника". Мол, "он должен перезвонить".

Несмотря на беседу с полицейскими, директор поехала дальше. Правоохранители проследовали за ней. Видео конфликта было обнародовано в сети.

"Ты мне решаешь"

Полицейские поехали за ней и снова остановили. Женщина свое поведение не изменила. Она периодически материлась и к кому-то звонила по телефону со словами "Ты мне решаешь".

Затем водитель поинтересовалась, сколько штрафа должна заплатить. Полицейские объяснили, что они зафиксировали факт нарушения ПДД, а суд принимает решение.

Далее женщина выдала новое заявление, что "проверили не того, кого нужно, и полицейские будут крайними".

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