Жінка обурилась, чому її зупинили. Вона сказала, що це нібито незаконно й додала, що працює директоркою дитячого садочка. Інспектор пояснив, що зупинив авто через порушення ПДР.

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Виник конфлікт

Поліцейські запропонували жінці пройти огляд на алкогольне сп'яніння. Однак на це директорка обурилась ще більше, знову заявивши, що не розуміє, чому її зупинили. Вона пригрозила поліцейському, що "знає його начальника". Мовляв, "він має передзвонити".

Попри бесіду з поліцейськими, директорка поїхала далі. Правоохоронці рушили за нею. Відео конфлікту оприлюднили в мережі.

"Ти мені рєшаєш"

Поліцейські поїхали за нею і знову зупинили. Жінка своєї поведінки не змінила. Вона періодично матюкалася і до когось телефонувала зі словами "Ти мені рєшаєш".

Потім водійка поцікавилась, скільки штрафу має заплатити. Поліцейські пояснили, що вони зафіксували факт порушення ПДР, а суд ухвалює рішення.

Далі жінка видала нову заяву, що "перевірили не того, кого потрібно, і поліцейські будуть крайніми".

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