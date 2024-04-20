На Буковине напали на работника ТЦК: в ответ он произвел выстрелы в землю
Источник:Черновицкий областной ТЦК и СП
В субботу, 20 апреля, вблизи села Черногузы Черновицкой области на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК и СП совершили нападение.
Нападавшими стала группа гражданских лиц. Они заблокировали транспортное средство работника ТЦК, применили силу и угрозы.
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Работник ТЦК открыл огонь
Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции,
– говорится в сообщении ТЦК.
Сейчас выясняются все причины и обстоятельства инцидента. Сотрудники ТЦК отметили, что надеются на соответствующее реагирование правоохранительных органов.
По информации СМИ, военный был переведен в ТЦК и СП из 10 отдельной горно-штурмовой бригады в связи с состоянием здоровья и боевыми травмами.
В ТЦК также напомнили об ответственности за уклонение и препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП. Согласно уголовному кодексу, такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.