Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.

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Что известно о взрывах в Черновицкой области

Тревогу в Черновицкой области объявили в 14:34 10 июля. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников.

Черновицкая область: БПЛА мимо Кицмань – курсом на Черновцы,

– отмечали военные.

Об опасности писал и председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк. Он призвал жителей Черновцов направляться в укрытие.

В 14:49 чиновник написал о работе ПВО в регионе. В то же время Запаранюк подчеркнул, что угроза до сих пор есть для Черновцов и Чагора.

Стоит отметить, что вражеские дроны днем 10 июля фиксировали над западными областями Украины, там объявили тревогу. Опасность от российских беспилотников продолжает оставаться в ряде областей.

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