Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Чернівецької ОДА Руслана Запаранюка.

До теми Більшість летіла на Київ: у мережі показали маршрути, як Росія атакувала Україну 10 липня

Що відомо про вибухи у Чернівецькій області

Тривогу у Чернівецькій області оголосили о 14:34 10 липня. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників.

Чернівецька область: БпЛА повз Кіцмань – курсом на Чернівці,

– зазначали військові.

Про небезпеку писав і голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк. Він закликав жителів Чернівців прямувати в укриття.

О 14:49 посадовець написав про роботу ППО у регіоні. Водночас Запаранюк підкреслив, що загроза досі є для Чернівців та Чагора.

Варто зазначити, що ворожі дрони вдень 10 липня фіксували над західними областями України, там оголосили тривогу. Небезпека від російських безпілотників продовжує залишатися у низці областей.

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