На Буковине "батюшка" из УПЦ МП не впустил тело военного в храм

На Буковине священник УПЦ МП не разрешил занести в храм тело военного, погибшего на войне. Погибшего отпевали прямо на улице, под церковью.

Об этом рассказал священник ПЦУ Роман Грищук в фейсбуки, пишет 24 Канал.

Смотрите также Работал на врага, фанатов от Медведчука: в храме УПЦ МП поймали известного пропагандиста

Погибший воин – Василий Катан пошел на войну добровольцем. О его смерти стало известно в годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля.

Снова похороны Героя. Воин Василий Катан родом из Багриновки бывшего Глубокского района. Жил в Задубровке Заставнивского. Сам изъявил желание защищать Украину. Увидел автобус, что вез военных на войну, остановил и попросился с ними! Сказал: "Я тоже хочу защищать свою Украину!",

– говорится в сообщении.

Тело воина отпевали под храмом

Но отпеть героя как следует не удалось из-за "капризов" местного батюшки. Отмечают, что тот просто не пустил тело воина в храм.

Воина не пустили в храм! Отпевать пришлось под храмом! Ибо слишком много собралось патриотов. "Батюшка" Виталий Дуров отрицал, что слишком много собралось патриотов и могут занести тело воина, а его "телеса" выбросят вместе с Московским Патриархатом из храма,

– написал Роман Грищук.

Общество перешло в ПЦУ, но "батюшку" прогнать не могут

По его словам, община храма еще 4 года назад провела собрание и абсолютным большинством голосов перешла в ПЦУ и священник не спешит повиноваться воле народа и законам Украины.

Священник с десятком промосковских сектантов забаррикадировали храм и не пускали общину в свой храм. Общество хотело мирным путем решить проблему. Было много судов. Все – в пользу общины и ВТО. Но "батюшке" законы Украины не указ, Библия и мораль тоже! Москва сказала стоять до последнего,

– добавил Роман Грищук.

Он подчеркнул, что пророссийские священники буквально "взяли храм в заложники, наложили множество замков, поставили бронированную дверь, организовали постоянное дежурство, а община молится на улице уже 4 года".

Роман Грищук также отметил, что священник УПЦ МП Виталий Дуров даже на 6 лет войны не признал Россию агрессором.

"О Дурова есть о чем поговорить со специалистами по СБУ. Потому что он даже на 6 году войны не мог определиться, украинцы ли сами между собой дерутся, или все-таки на них кто-то напал. И не мог он согласиться, что это Россия напала и она есть агрессор", – отметил Роман Грищук, добавив видео разговора с Виталием Дуровым.

Внимание. Местное издание "Молодой Буковинец" пишет, что религиозная община села Задубровка Черновицкого района в 2021 году в суде доказала, что приход перешел в Православную церковь Украины законно. Об этом свидетельствует решение Заставновского районного суда.

Религиозная община в Задубровке была одной из первых, кто перешел в ВТО. Собрание состоялось в начале 2019 года. После перерегистрации устава религиозная община ВТО неоднократно сообщала, что им препятствуют проводить службу в храме. Под церковью были стычки, которые регулировала полиция.