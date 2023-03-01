Про це розповів священник ПЦУ Роман Грищук у фейсбуці, пише 24 Канал.

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Загиблий воїн – Василь Катан пішов на війну добровольцем. Про його смерть стало відомо у роковини повномасштабного вторгнення – 24 лютого.

Знову похорон Героя. Воїн Василь Катан родом із Багринівки колишнього Глибоцького району. Жив у Задубрівці Заставнівського. Сам виявив бажання захищати Україну. Побачив автобус, що віз військових на війну, зупинив, і попросився з ними! Сказав: "Я теж хочу захищати свою Україну!",

– йдеться у повідомленні.

Тіло воїна відспівували під храмом

Та відспівати героя як годиться не вдалось через "примхи" місцевого батюшки. Зазначають, що той просто не пустив тіло воїна до храму.

Воїна не пустили до храму! Відспівувати довелося під храмом! Бо надто багато зібралося патріотів. "Батюшка" Віталій Дуров запереживав, що надто багато зібралося патріотів і можуть занести тіло воїна, а його "тєлєса" викинуть разом із Московським Патріархатом із храму,

– написав Роман Грищук.

Громада перейшла до ПЦУ, але "батюшку" прогнати не можуть

За його словами, громада храму ще 4 роки тому провела збори і абсолютною більшістю голосів перейшла до ПЦУ та священник не поспішає коритись волі народу та законам України.

Священник із десятком промосковських сектантів забарикадували храм і не пускали громаду до свого храму. Громада хотіла мирним шляхом розв'язати проблему. Було багато судів. Усі – на користь громади і ПЦУ. Але "батюшці" закони України не указ, Біблія і мораль теж! Москва сказала стояти до останнього,

– додав Роман Грищук.

Він наголосив, що проросійські священники буквально "взяли храм у заложники, наклали безліч замків, поставили броньовані двері, організували постійне чергування, а громада молиться на вулиці уже 4 роки".

Роман Грищук також зауважив, що священник УПЦ МП Віталій Дуров навіть на 6 рік війни не визнав Росію агресором.

"Щодо Дурова є про що поговорити з фахівцями із СБУ. Бо він навіть на 6 році війни не міг визначитися, чи українці самі між собою б'ються, чи все-таки на них хтось напав. І не міг він погодитися, що то Росія напала і вона є агресор", – зазначив Роман Грищук, додавши відео розмови з Віталієм Дуровим.