Для отпевания Защитника Анатолия Харабары его семья пригласила капелланов из ПЦУ, зная о "ватности" сельского священника УПЦ МП Петра. Тот в свою очередь доказал, что община не "ошибалась" в нем.

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Предлагал похоронить воина под клубом

Инцидент произошел в селе Шебутинцы на Буковине. Там во время похорон погибшего военного местный священник московского патриархата отказался открывать двери к алтарю. Он объяснил свой отказ тем, что "этого воина можно похоронить даже под клубом".

Лишь когда священник заметил, что его снимают на телефон, то наконец открыл дверь к алтарю. Также он неохотно и небрежно снял покрывало с престола.

Уверял, что он "славянин" и не хотел молиться за Украину

Во время общения с капелланом ПЦУ Романом Грищуком, которого пригласили отпеть Героя, из московского попа начал вылезать "русский мир". Когда капеллан спросил у священника Петра, молится ли он за победу Украины, тот уклонился от прямого ответа, пуская "мудрезные" цитаты. На вопрос, на каком языке он молится, Петр ответил, что служит литургию "по-славянски". Себя и своих прихожан за украинцев он тоже не считает, уверяя, что "мы – славяне".

Верховная Рада поддержала запрет УПЦ МП

19 октября парламент поддержал законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, в первом чтении. За ликвидацию московского патриархата проголосовали 267 депутатов.

Против законопроекта проголосовали 14 депутатов, также двое воздержались и 17 не голосовали. Среди тех, кто не поддержал запрет УПЦ МП – 11 депутатов от "Платформы за жизнь и мир", а также трое от "Восстановления Украины".