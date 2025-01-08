Сейчас продолжается расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черниговской области.

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Трагедия на Черниговщине

В полиции сообщили, что в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что погибшими являются местные жители, 66-летний мужчина и его 7-летний внук.

По словам свидетелей, мальчик внезапно выбежал на лед и провалился в воду. Дедушка пытался спасти внука. К сожалению, оба погибли,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Известно, что полицейские расследуют уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Добавим, что утром в ГСЧС Украины проинформировали, что продолжаются поиски дедушки и внука. Там добавили, что на месте работают 9 спасателей, 2 единицы спецтехники и лодка.



На Черниговщине ищут дедушку с внуком / Фото ГСЧС

Уже ближе к обеду 8 января стало известно, что тело 66-летнего мужчины, который вечером 7 января пытался спасти своего 7-летнего внука вблизи села Брусилов на реке Снов на Черниговщине, нашли. Известно, что сейчас поиски тела мальчика еще продолжаются, о чем рассказал Общественному заместитель начальника областной спасательно-водолазной службы Сергей Болдырев.

Поиски мальчика осложняет то, что он был одет в нейлоновую водонепроницаемую курточку. Поэтому его течением отнесло дальше,

– сообщил он.

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Напомним, что в начале сентября во Львовской области во время купания в реке утонули две девочки. Известно, что трагедия произошла в селе Дулибы Стрыйского района.