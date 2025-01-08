Наразі триває розслідування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Чернігівської області.

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Трагедія на Чернігівщині

В поліції повідомили, що у ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що загиблими є місцеві мешканці, 66-річний чоловік та його 7-річний онук.

За словами свідків, хлопчик раптово вибіг на лід і провалився у воду. Дідусь намагався врятувати онука. На жаль, обоє загинули,

– ідеться в повідомленні правоохоронців.

Відомо, що поліцейські розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

Додамо, що зранку в ДСНС України проінформували, що тривають пошуки дідуся та онука. Там додали, що на місці працюють 9 рятувальників, 2 одиниці спецтехніки та човен.



На Чернігівщині шукають дідуся з внуком / Фото ДСНС

Вже ближче обіду 8 січня стало відомо, що тіло 66-річного чоловіка, який ввечері 7 січня намагався врятувати свого 7-річного онука поблизу села Брусилів на річці Снов на Чернігівщині, знайшли. Відомо, що наразі пошуки тіла хлопчика ще тривають, про що розповів Суспільному заступник начальника обласної рятувально-водолазної служби Сергій Болдирев.

Пошуки хлопчика ускладнює те, що він був одягнений у нейлонову водонепроникну курточку. Тому його течією віднесло далі,

– повідомив він.

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Нагадаємо, що на початку вересня у Львівській області під час купання в річці втопилося дві дівчинки. Відомо, що трагедія сталася в селі Дуліби Стрийського району.