Соответствующей информацией поделился глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, спасательно-поисковые работы на месте попадания продолжаются.
Читайте также Ночная ракетная атака Одесской области: Гуменюк рассказала, что сгорело на поврежденном предприятии
Разбор завалов продолжается
Продолжается разбор завалов. Обнаружено тело женщины, работницы дома культуры. На месте работает ГСЧС,
– отметил Чаус.
Он подчеркнул, что Россия – террорист, и что террористов "надо уничтожать".
Напомним, что россияне атаковали Черниговскую область 21 июля. В результате этого повреждения получил дом культуры.
О ракетной атаке сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус около 11:15. Вскоре в ОК "Север" поделились деталями, известными на тот момент.
В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры,
– отметили в ОК "Север".
Воздушную тревогу в Черниговской области объявляли около 10:23. Отметим, что отбой объявили в 12:28. За это время россияне атаковали как с Севера, так и с акватории Черного моря.
Утром Россия атаковала Одесскую область
- Следует отметить, что российские захватчики продолжают бить по Одесской области. Враги выпустили 21 июля крылатые ракеты по региону. К сожалению, не обошлось без прилетов.
- По имеющейся информации, враг по Белгород-Днестровскому району выпустил 7 крылатых ракет разного класса. Известно, что поврежден объект инфраструктуры.
- В Одесской ОВА отметили, что говорится о важном объекте инфраструктуры. Там тоже добавили, что враг бьет по региону не только ночью, но и днем.