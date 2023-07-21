Соответствующей информацией поделился глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, спасательно-поисковые работы на месте попадания продолжаются.

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Разбор завалов продолжается

Продолжается разбор завалов. Обнаружено тело женщины, работницы дома культуры. На месте работает ГСЧС,

– отметил Чаус.

Он подчеркнул, что Россия – террорист, и что террористов "надо уничтожать".

Напомним, что россияне атаковали Черниговскую область 21 июля. В результате этого повреждения получил дом культуры.

О ракетной атаке сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус около 11:15. Вскоре в ОК "Север" поделились деталями, известными на тот момент.

В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры,

– отметили в ОК "Север".

Воздушную тревогу в Черниговской области объявляли около 10:23. Отметим, что отбой объявили в 12:28. За это время россияне атаковали как с Севера, так и с акватории Черного моря.

Утром Россия атаковала Одесскую область

Следует отметить, что российские захватчики продолжают бить по Одесской области. Враги выпустили 21 июля крылатые ракеты по региону. К сожалению, не обошлось без прилетов.

Враги выпустили 21 июля крылатые ракеты по региону. К сожалению, не обошлось без прилетов. По имеющейся информации, враг по Белгород-Днестровскому району выпустил 7 крылатых ракет разного класса. Известно, что поврежден объект инфраструктуры.

В Одесской ОВА отметили, что говорится о важном объекте инфраструктуры. Там тоже добавили, что враг бьет по региону не только ночью, но и днем.

Подчеркиваем, что враг чрезвычайно коварен. В последнее время росссийские захватчики используют комбинированные схемы ракетных и дроновых ударов. Ваша задача в таких случаях – находиться в укрытии, когда раздаются сирены. Это может спасти вам жизнь. Поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.