В Черниговской области на мосту неизвестные повесили собак: преступление расследует полиция

В Черниговской области неизвестные лица повесили на мосту двух собак. Полицейские узнали об этом во время мониторинга соцсетей.

С животных поиздевались в городе Борзна Нежинского района. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

Смотрите также Женщина сбросила собаку с моста на Киевщине: волонтеры спасли животное

Виновникам грозит до 8 лет лишения свободы

Сейчас правоохранители проводят ряд следственных действий, чтобы установить причастных к жестокому обращению с собаками.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают местных жителей и возможных свидетелей инцидента,

– написали в полиции.

По факту издевательства над животными там уже начали производство.

. Производство ведется по статье 299 Уголовного кодекса Украины о жестоком обращении с животными. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Досудебное расследование дела продолжается.

"Полиция обращается к гражданам: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия – немедленно звоните 102", – призывают правоохранители.