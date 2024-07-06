Із тварин познущалися у місті Борзна Ніжинського району. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Дивіться також Жінка скинула собаку з мосту на Київщині: волонтери врятували тваринку
Винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі
Наразі правоохоронці проводять низку слідчих дій, щоб встановити причетних до жорстокого поводження із собаками.
Поліцейські встановлюють обставини події, опитують місцевих мешканців та можливих свідків інциденту,
– написали у поліції.
За фактом знущання із тварин там уже розпочали провадження.
Досудове розслідування справи триває.
"Поліція звертається до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини події – негайно телефонуйте 102", – закликають правоохоронці.