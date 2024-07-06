Із тварин познущалися у місті Борзна Ніжинського району. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

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Винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі

Наразі правоохоронці проводять низку слідчих дій, щоб встановити причетних до жорстокого поводження із собаками.

Поліцейські встановлюють обставини події, опитують місцевих мешканців та можливих свідків інциденту,
– написали у поліції.

За фактом знущання із тварин там уже розпочали провадження.

Досудове розслідування справи триває.

"Поліція звертається до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини події – негайно телефонуйте 102", – закликають правоохоронці.